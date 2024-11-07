В метро Москвы поступили 1,2 млн "Троек" с российскими микросхемами

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В столичное метро поступили 1,2 миллиона транспортных карт "Тройка" с российскими микросхемами нового поколения. Об этом в телеграм-канале сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отечественный чип соответствует самым высоким требованиям безопасности. Также у него в три раза больше объем памяти.

По данным ведомства, карта рассчитывает свыше 3,5 тысячи тарифных планов в зависимости от вида транспорта, региона или количества дней, на которые оформлен абонемент. Билетная система на базе "Тройки" работает в более чем 27 регионах страны, также она позволяет делать бесплатные пересадки в городском транспорте.

Ликсутов напомнил, что "Тройка", которая стала одним из лучших билетных решений в мире, заработала в Москве в 2013 году. За это время с ее помощью совершили 19,2 миллиарда проходов в городском транспорте, сами пассажиры купили почти 52 миллиона карт.

По поручению Сергея Собянина в декабре прошлого года производство "Тройки" и чипа для нее было полностью локализовано в столице. Отныне наличие карт не зависит от внешних факторов, подчеркнул вице-мэр.

Порядка 25 миллионов транзакций проводится в билетной системе по "Тройке" в Москве и регионах каждый рабочий день. Развитие карты стало значимым шагом на пути к цифровизации системы оплаты проезда в городском транспорте по всей стране.

Система учитывает большое количество поездок и прочих операций, которые вносятся в хранилище. Это позволяет специалистам проводить анализ и совершенствовать ее работу.