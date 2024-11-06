Знаки безопасности начали менять на 270 водоемах Москвы перед зимой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

До конца ноября на 270 столичных водоемах заменят около 1 000 знаков безопасности. Вместо летних табличек с надписью "Купаться запрещено!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят зимние знаки с надписью "Выход на лед запрещен!", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Знаки безопасности заменят в том числе на Патриарших и Чистых прудах, там появятся по 4 табло, на Царицынских – 55, на Серебряно-Виноградном и Борисовском – по 30.

Информационные стенды на водоемах обновляются дважды в год: в середине апреля и начале ноября, незадолго до того, как на поверхности водоемов образуется лед.

Знаки безопасности размещаются в таких местах, чтобы их было хорошо видно с любой точки берега, и в количестве, достаточном для обеспечения безопасности.

К зимнему периоду подготовили и столичное метро. Там завершена установка "зимних" дверей. В вестибюли метрополитена вернули более шести тысяч вторых дверей.

В поездах переключили на зимний режим систему кондиционирования. Благодаря этому тепло будет сохраняться как на станциях, так и в поездах.