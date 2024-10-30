Около 2 тыс инженерных сооружений промыты в Москве в рамках подготовки к зиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около двух тысяч инженерных сооружений промыли специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) в Москве в рамках подготовки к холодному сезону. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба КГХ.

Все работы были выполнены до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха, уточнил вице-мэр. Среди приведенных в порядок объектов мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Также были очищены и промыты конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения и лестничные сходы. При этом, как подчеркнули в ведомстве, каждое сооружение промывали по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности.

Особое внимание было уделено мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. В свою очередь, для промывки тоннелей и мостов применялись щелочные растворы.

Всего в работах задействовали примерно две тысячи рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

На сегодняшний день также завершены работы по подготовке инфраструктуры и поездов на МЦК к зимнему сезону. Специалисты убрали помещения транспортных узлов, промыли фасады, обслужили тепловые завесы и обогреватели, установили вторые входные группы.

Кроме того, необходимую проверку и настройку прошли 52 электропоезда "Ласточка", которые обслуживают МЦК. Так, рабочие проверили кондиционеры и отопители, бактерицидные лампы и установки обеззараживания воздуха. Также они заменили фильтры в климатических установках.