В Москве завершилась подготовка фонтанов к зимнему периоду

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подготовка столичных фонтанов к зимнему периоду завершена путем консервации, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Этот процесс включает в себя слив воды из системы фонтана, очистку скульптур и оборудования, а также промывку сооружения. Затем специалисты демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующих элементов, отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Для обеспечения сохранности фонтанов с их сложными инженерными системами и декоративными деталями в зимний период были использованы специальные конструкции.

Так, в парке музея-заповедника "Царицыно" фонтан закрыли специальным прозрачным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду специалисты полностью демонтировали. Специальными экранами закрыты сухие фонтаны в скверах, парках и на площадях.

В рамках подготовки к весенне-летнему периоду в течение зимы сотрудники КГХ будут проверять и обновлять оборудование фонтанов, а также проводить ремонт и диагностику гидравлики.

Ранее на ВДНХ промыли фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Чтобы сохранить сооружения, необходимо обеспечить им должный уход, поэтому все работы по очистке проводились вручную специалистами.

Позолоченные элементы и мозаика на фонтанах очищались при помощи мягких кистей и раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности – аппарата высокого давления.