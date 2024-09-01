Более 150 россиян не смогли вылететь из аэропорта Антальи

Более 150 россиян не смогли вылететь из Турции. Они ждут своего рейса в аэропорту Антальи. Авиакомпания Turkish Airlines перенесла вылет на 15 часов.

По словам пассажиров, на их вопросы сотрудники отвечают в грубой форме, а воду и еду почти не выдавали. Многие уже пропустили свои стыковочные рейсы.

Как сообщил авиаперевозчик, задержка была связана с временными ограничениями в московских аэропортах, ситуация скоро вернется в нормальный режим.

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