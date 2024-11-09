Собянин рассказал о возвращении исторических горельефов на станцию "Электрозаводская"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На станцию "Электрозаводская" вернули исторические горельефы, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Специалисты демонтировали скульптурные композиции "Путейцы" и "Работницы Электрозавода" с пилонов исторической платформы Арбатско-Покровской линии. Работы проводились в середине прошлого века и после этого горельефы были признаны утерянными.

Однако несколько лет назад они были найдены на складе электродепо "Измайлово". Тем не менее, одна из частей горельефа "Путейцы" была безвозвратно утрачена. Однако специалистам удалось воссоздать ее по архивным фотографиям.

Затем горельефы были вновь установлены на стене в переходе между станциями "Электрозаводская" БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

При этом сам пересадочный узел "Электрозаводская" объединит две линии метро, МЦД-3 и наземный городской транспорт. К настоящему моменту работы в нем практически звершены. Специалистам осталось довести до конца архитектурную отделку пассажирской зоны и служебных помещений, а также закончить монтаж электросетей и пусконаладку оборудования.

Ранее кассовый зал второго строящегося вестибюля станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро "Физтех" украсили художественным панно. Оно выполнено на стекле при помощи многоцветной печати. При этом пол и стены пассажирской зоны нового вестибюля облицованы камнем российского месторождения – амфиболитом, габбро и сибирским гранитом.