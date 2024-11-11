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11 ноября, 13:00

Политика

Новости мира: в Грузии протестующие массово перекрывают дороги

Новости мира: в Грузии протестующие массово перекрывают дороги

ВСУ потеряли более 290 военнослужащих на курском направлении за прошедшие сутки

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В Грузии протестующие массово перекрывают дороги и обещают полностью парализовать город. Сторонников оппозиции не устраивают результаты парламентских выборов, которые прошли 26 октября. За места в высшем законодательном органе Грузии боролись почти 20 партий. На выборах победила партия "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет.

В Ливане израильская армия взорвала важную для десятков тысяч мирных жителей насосную станцию Ваззани. Она расположена у одноименного источника. Удар также нанесли по резервуарам для сбора воды возле контрольно-пропускного пункта ливанских военных.

На Кубе произошли сразу два мощных землетрясения. Местные жители рассказали, что в их домах с полок падала и билась посуда. Землетрясения привели к оползням и разрушениям домов. Многие постройки в стране старые и уязвимые к таким природным явлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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