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20 ноября, 11:45

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Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

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Открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос 2025". Он посвящен развитию территории ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Для участия приглашаются специалисты в области архитектуры, дизайна и реставрации, а также творческие коллективы из России и зарубежья. Конкурс проводится уже в третий раз.

Тема этого года – "Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ". Его можно воплотить на примере одного из исторических зданий: это павильоны "Охота и звероводство", "Главпиво", "Урал", "Мороженое" или Большой кинотеатр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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