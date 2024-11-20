Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Золотой колос" о ВДНХ

Открыт прием заявок на конкурс "Золотой колос 2025". Он посвящен развитию территории ВДНХ. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Для участия приглашаются специалисты в области архитектуры, дизайна и реставрации, а также творческие коллективы из России и зарубежья. Конкурс проводится уже в третий раз.

Тема этого года – "Лучший проект по воссозданию исторических павильонов ВДНХ". Его можно воплотить на примере одного из исторических зданий: это павильоны "Охота и звероводство", "Главпиво", "Урал", "Мороженое" или Большой кинотеатр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.