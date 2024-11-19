Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 ноября.

Десятки семей в Гольянове переезжают в новый квартал по реновации. В комплексе, который возвели на Амурской улице, готово абсолютно все. В квартиры можно заселяться сразу – сдают их с отделкой.

Ночью 19 ноября температура воздуха в Москве опустится ниже 0 градусов, предупреждают в комплекс городского хозяйства. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом в середине недели в столицу придут дожди.

Сервисы кикшеринга подвели итоги сезона. По последним данным, среднее время поездки составило 11 минут, а ее расстояние – 2 километра.

Главную новогоднюю елку страны нашли в Подмосковье. В этом году она приедет в Кремль из деревни Знаменки.