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Новости

19 ноября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Мэр Москвы назвал общественные пространства, благоустроенные в этом году в ЗАО

Российские сервисы кикшеринга подвели итоги сезона

В Гольянове идет застройка жилого квартала по программе реновации

Елку в Парке Горького начали украшать к Новому году

Москвичи заметили увеличение числа ворон в центре столицы

Более 90 объектов образования откроют в ТиНАО до 2029 года

Сергей Собянин одобрил планы строительства трех объектов в Молжаниновском районе

Новости часа: в предпринимательских классах учатся около 10 тыс школьников

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 19 ноября.

Десятки семей в Гольянове переезжают в новый квартал по реновации. В комплексе, который возвели на Амурской улице, готово абсолютно все. В квартиры можно заселяться сразу – сдают их с отделкой.

Ночью 19 ноября температура воздуха в Москве опустится ниже 0 градусов, предупреждают в комплекс городского хозяйства. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При этом в середине недели в столицу придут дожди.

Сервисы кикшеринга подвели итоги сезона. По последним данным, среднее время поездки составило 11 минут, а ее расстояние – 2 километра.

Главную новогоднюю елку страны нашли в Подмосковье. В этом году она приедет в Кремль из деревни Знаменки.

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