Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Музее Победы 26 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

VIII Медиафорум этнических и региональных СМИ пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Темой форума в этом году станет "Духовно-нравственные ценности народов России в медиапространстве". Организаторами выступают департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы и Гильдия межэтнической журналистики.

Открытие медиафорума пройдет в Зале Полководцев. На трех площадках откроются такие секции, как "Медиа как инструмент предотвращения межнациональной и межрелигиозной напряженности в молодежной среде", "Освещение семейных традиций народов России в СМИ и блогосфере" и "Отражение в медиа межрегионального взаимодействия в области традиционной культуры народов России".

Заключительное пленарное заседание будет организовано в кинозале "Конев".

"Мы много говорим о наших ценностях, об их защите. Но не всегда они представлены в медиаполе. Подискутируем, почему так происходит. Одна из проблем – вовлечение молодежи в радикальные религиозные и этнические течения", – отметила президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

По ее словам, в этом году будут вестись обсуждения по вопросам семейных ценностей российских народов. Также в рамках форума спикеры расскажут о том, как ценности отражаются в СМИ, социальных сетях и телеграм-каналах.

Между тем свыше 100 мероприятий пройдут в рамках городского фестиваля VI молодежного форума "Наследие" 25 ноября. В этом году мероприятия состоятся на площадке "Три вокзала. Депо". Для гостей фестиваля организуют мастер-классы, экскурсии, лекции, кинопоказы, квизы и иные мероприятия.

