Новости регионов: Шалаш Ленина сгорел под Санкт-Петербургом

Легендарный Шалаш Ленина сгорел под Санкт-Петербургом. Это один из главных объектов историко-культурного музейного комплекса в Разливе. Кто совершил поджог, пока неизвестно. С этим разбирается руководство музея. При пожаре пострадавших не было, сообщили в МЧС.

Число отравившихся в канской школе выросло до 33 человек. Сейчас в инфекционном отделении находятся 30 учеников школы № 15 и трое взрослых, из которых два учителя и охранник. Все они питались в местной столовой. Роспотребнадзор проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Микроавтобус с людьми сорвался с отвесной скалы на сопке Орлиное Гнездо во Владивостоке. Он пролетел примерно 12 метров и упал на припаркованные возле жилого дома машины. В салоне были отец и сын. Достать из разбитого автобуса их смогли только спасатели. Пассажир скончался от полученных травм, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу. Полагают, что микроавтобус был припаркован на строительной площадке, но его не поставили на ручник и он скатился.

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