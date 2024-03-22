Диетолог рассказала, как правильно употреблять авокадо

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Ценность авокадо во многом связана с большим количеством полиненасыщенных жирных кислот в его составе, однако эти вещества разрушаются при контакте с кислородом. Как понять, что плод не годится в пищу, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская в интервью радио Sputnik.

По ее словам, главным и заметным сигналом о нарушении говорит цвет авокадо.

"Если авокадо полежит, оно будет постепенно темнеть, потому что данный продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами. Они окисляются, если есть доступ кислорода, то есть когда мы снимаем защитную оболочку, когда есть определенная температура или свет", – рассказала эксперт.

Она также уточнила, что употребление окисленного продукта вредно. Тем не менее данный процесс можно замедлить и даже предотвратить. По словам Жаровской, после нарезки авокадо следует убрать в темное место либо в вакуумную упаковку. Также его можно сбрызнуть соком лимона или яблочным уксусом.

Чтобы получить максимальную пользу от аллигаторовой груши, диетолог назвала продукты, с которыми плод можно сочетать. Так, авокадо прекрасно гармонирует в салатах с дополнительной клетчаткой или с зеленью. В этот список также вошли рыба, птица и морепродукты.

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