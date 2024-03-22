Диетолог рассказала об ошибках при похудении

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Отсутствие физической нагрузки и голодание являются наиболее распространенными ошибками при похудении, предупредила диетолог Мария Волынкина. Об этом сообщает News.ru.

Специалист обратила внимание, что голодание – это всегда стресс для организма, который заставляет его накапливать жир. Многие считают, что для снижения веса необходимо уменьшить количество потребляемых калорий и начать есть больше белка, однако так делать не стоит, подчеркнула Волынкина.

"Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится", – объяснила она.

Эксперт призвала не забывать про питьевой режим – норма составляет 0,3 литра на килограмм веса. Также Волынкина напомнила о важности соблюдения режима сна и бодрствования.

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