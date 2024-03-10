Сбросить все: что такое сушка и чем она может быть опасна

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое сушка, кому она подходит и чем может быть опасна.



В физиологии человека есть такое понятие, как "гомеостаз" – постоянство внутренней среды организма. Суть заключается в том, что, если возникает какой-либо дисбаланс (например, гормонов), запускаются механизмы, направленные на решение этой проблемы. Пример, как работает такая адаптация, – когда спортсмен начинает применять запрещенные препараты, например тестостерон. Как только в крови его становится больше, организм это видит и начинает подавлять выработку собственного тестостерона, что приводит к снижению работы половых желез у мужчин. В итоге возникает риск проблем с репродуктивной функцией.

Другими словами, любые радикальные методики в тренировках, питании, применении стимулирующих веществ негативно сказываются на здоровье либо практически сразу, либо в долгосрочной перспективе. Чтобы было понятнее, приведу пример на очень популярном методе сгонки веса – сушке. Сейчас это особенно актуально, так как многие активно начали готовиться к пляжному сезону и ищут "волшебную палочку" для ускорения результата. Что такое сушка, зачем применяется и чем опасна для здоровья – разберем в этом материале.

Сушка – это метод быстрой сгонки, позволяющий вывести воду из организма не только с целью избавиться от лишних килограммов, но и для развития максимально прорисованной мускулатуры (рельефа). В профессиональном спорте это необходимо, например, в единоборствах, чтобы попасть в определенную весовую категорию, или для повышения выносливости и скорости атлета. А в таких дисциплинах, как фитнес-бикини, пляжный и профессиональный бодибилдинг, и других схожих направлениях, сушка нужна для создания не просто рельефа, а четко прорисованной мускулатуры. Вплоть до того, что должны быть видны мышечные волокна. При такой прорисовке у спортсмена существенно повышаются шансы занять призовые места.

Но как добиться такого эффекта и чем это чревато?



Сушка подразумевает низкоуглеводную диету, вплоть до того, что спортсмены за неделю до соревнований практически на 100% отказываются от любых видов этих веществ. Когда видишь такого атлета, на него, откровенно говоря, жалко смотреть: выглядит вялым, плохо соображает (углеводы активно использует наш мозг), но при этом ему необходимо еще и тренироваться.

Вторым обязательным элементом сушки является употребление большого количества воды. Причем часто профессиональные спортсмены пьют дистиллированную, чтобы исключить содержание в ней соли. Как вы понимаете, бодрости такая диета не добавляет. Еще многие спортсмены дополнительно применяют так называемые диуретики, которые ускоряют вывод жидкости из организма через увеличенное выделение мочи. Согласитесь, все это звучит не так уж и красиво, особенно если осознать последствия для здоровья от такого способа сгонки веса.

Так чем опасна сушка?

Во-первых, чисто физиологически человек не может находиться на такой диете длительное время из-за того, что существенно снижается качество жизни. А значит, ни один спортсмен после соревнований не выглядит так же идеально, как во время их прохождения. То есть сушка – метод, которые можно применять только при четко выраженной задаче – выступление на турнирах. Для среднестатистического человека такой стресс очень опасен, в нем нет никакой необходимости.

Во-вторых, так как сушка связана в первую очередь с уменьшением количества воды, несложно догадаться, что колоссальную нагрузку получают сердечно-сосудистая система, почки и пищеварительный тракт. Причем это связано не только с выходом жидкости, но и снижением уровня минеральных солей, необходимых для нормального функционирования организма. В-третьих, если сушиться хочет человек, который никогда не имел прямого отношения к серьезным занятиям спортом, возможны и эстетические проблемы с кожей – ее провисания и растяжения.



Фото: depositphotos/TONO BALAGUER

И самый главный минус этой методики, как и любого другого вида радикальных диет, тренировок или применения стимулирующих и анаболических препаратов: при отказе от нее набранный результат быстро вернется к исходному состоянию. Все потому, что организм будет возвращать привычный ему гомеостаз, о котором мы говорили выше. Не зря шутят про бодибилдеров, что у них всегда три комплекта одежды: на периоды межсезонья, активной подготовки и сушки, потому что это совершенно разные объемы тела. Актуально ли это для среднестатистического посетителя фитнес-клуба – конечно, нет!

Другими словами, если вы хотите похудеть за счет снижения жировой массы или добиться более рельефной мускулатуры, не стоит применять радикальные методы. Последствия их применения гораздо хуже, чем кратковременный результат.