Успеть до лета: сколько килограммов можно без вреда скинуть к пляжному сезону

До лета остается всего ничего с точки зрения подготовки тела к пляжному сезону. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на сколько килограммов можно успеть похудеть за три месяца и не опасно ли это для здоровья.



До лета осталось чуть меньше ста дней, и это тот период, когда можно при начале регулярных тренировок добиться более-менее видимого результата. Но, с другой стороны, он сильно зависит от формы, в которой человек находится на момент начала занятий.

Чтобы сохранить высокую мотивацию, нужно не только объективно оценить объем работ, но и возможные последствия для здоровья. Ведь люди, которые много лет не занимались вообще, чаще подвержены тем или иным проблемам с организмом.

Так какого результата можно добиться при снижении лишнего веса тела за три месяца? Давайте разбираться.

Когда мы говорим об "избытке веса" – ожирении, то имеем в виду, что у человека процент жировой массы составляет не меньше 20 процентов от общего веса тела. Чтобы это понять, достаточно взять сантиметровую ленту и измерить область талии на уровне пупка. Если у женщины показатель превышает 80 сантиметров, а у мужчины – 94, то можно смело утверждать, что избыток веса тела есть. Это так называемое ожирение I степени. Конечно, для людей с лишним весом и так очевидно, что жировой ткани много, но если нужно узнать, на сколько именно, то рекомендую пройти так называемую биоимпедансометрию – это легко можно сделать во многих поликлиниках.

Смысл исследования прост: специальный прибор методом биоэлектрических токов измеряет состав тела, показывая в процентом соотношении, какое количество (в килограммах) составляют у вас разные ткани и жидкости. То есть общий вес жировой, мышечной, костной тканей, внутренних органов и воды.

По результатам исследования можно смело сделать вывод, какая у человека степень ожирения. Помимо этого, можно еще использовать таблицу так называемого индекса массы тела (ИМТ), для расчета которого есть соответствующий калькулятор как в интернете, так и во многих приложениях. Вводите свои показатели роста и веса, и калькулятор рассчитает ваш ИМТ. Ну а дальше по специальной таблице просто смотрите, есть ли (и какой) избыток веса у вас.



Именно от степени ожирения и будет зависеть скорость первичного результата от нормализации питания и тренировок. И здесь прослеживается четкая корреляция: чем больше у человека лишних килограммов, тем быстрее он худеет первые месяцы тренировок.

Почему? Все просто. Жировые клетки в первую очередь состоят из воды. И чем больше жировой массы тела у человека, тем больше и жидкости. Как только нормализуется питание, человек отказывается от сахара и избыточно соленых продуктов, плюс приступает к регулярным тренировкам, вода начинает уходить.

И именно поэтому в первые месяцы можно терять и по шесть лишних килограммов, а объемы будут уходить буквально на глазах. Затем процесс пойдет сильно медленнее, и это нормально.

Несложно сделать вывод, что чем меньше избыток веса тела у человека, тем медленнее он будет худеть.

Объективно: нормой можно считать от двух до четырех килограммов в месяц. Причем постепенное снижение лишнего веса является важной составляющей сохранения здоровья, ведь повышенную нагрузку получает сердечно-сосудистая система, почки и другие внутренние органы (так называемые органы обеспечения), так как меняется не просто объем жидкости в организме, но и объем циркулирующей крови. Также резкое снижение веса чревато эстетическими проблемами – развитием растяжек на коже.

Более того, важно придерживаться правила, что чем медленнее результат, тем он стабильнее.



Казалось бы, на этом можно смело заканчивать читать и приступать к регулярным тренировкам, но: нельзя забывать, что перед началом занятий нужно все равно проверить здоровье. Ведь избыток веса тела – это не только эстетический минус, но и "мина замедленного действия", которая способствует развитию ряда более серьезных проблем. Например: гипертонии, повышению рисков развития "острых состояний", таких как инфаркт и инсульт, сахарный диабет, ожирение печени и так далее. Все эти патологии важно учитывать при нормализации питания и выбора нагрузки.

Более того, может оказаться, что человек набирает вес не только потому, что неправильно питается или ведет малоподвижный образ жизни, но из-за проблем с эндокринной системой – например, щитовидной железой. А это значит, что без помощи эндокринолога просто не обойтись.

Другими словами, если вы приняли решение за достаточно короткий период времени привести себя в форму, нужно учитывать все факторы, которые могут повлиять на результат. Ваша основная задача – сохранить здоровье, а снижение жировой массы тела будет достойной наградой за терпение и проделанную работу.