В декабре россияне смогут недорого отдохнуть в Пскове и Минске

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В декабре россияне смогут бюджетно отдохнуть в Пскове и Минске, передает RT со ссылкой на исследование.

Недорогое путешествие в декабре внутри России можно запланировать в Псков. Средняя цена билета в одну сторону в этот город составит 6 тысяч рублей, а номер в отеле категории "три звезды" – 3 тысячи рублей за ночь. Среди других выгодных российских направлений – Казань (билет – 6,5 тысячи рублей, гостиница – 4 тысячи рублей), Москва (7,6 тысячи рублей и 2,5 тысячи рублей соответственно), Великий Устюг (8 тысяч рублей и 5 тысяч рублей).

Также бюджетно отдохнуть россиянам удастся в Вологде (8,5 тысячи рублей и 4,5 тысячи рублей), Иванове (8,7 тысячи рублей и 3 тысячи рублей), Чебоксарах (8,9 тысячи рублей и 2,8 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (9 тысяч рублей и 2,5 тысячи рублей).

Кроме того, согласно данным исследования, организовать недорогую поездку в декабре можно и в другие страны. Среди бюджетных заграничных направлений аналитики выделили Минск (9 тысяч рублей и 7 тысяч рублей), Тбилиси (12 тысяч рублей и 3,3 тысячи) и Ереван (14 тысяч рублей и 3 тысячи).

В топе также оказались Стамбул (15 тысяч рублей и 4 тысячи), Астана (16 тысяч и 3,2 тысячи рублей) и Баку (17 тысяч рублей + 3 тысячи рублей), а также Бишкек (18 тысяч рублей + 2,8 тысячи рублей), Анталья (18,6 тысячи рублей + 4,5 тысячи рублей) и Алматы (19,5 тысячи + 4 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что РЖД возобновят туристический поезд "Зимняя сказка" из Москвы в Великий Устюг и Кострому 22 ноября. В его состав включили современные спальные вагоны, специальный вагон-душевую, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной, отметили в компании.

Пассажиры смогут попасть в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, а также посетить волшебный Терем Снегурочки и Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь "Колыбель династии Романовых" в Костроме.