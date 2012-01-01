Турэксперт Горин назвал бюджетные курортные направления на лето 2025 года

Российские туристы массово отказываются от отдыха в Абхазии на фоне протестов в республике: по данным турагентств, с 15 по 17 ноября количество отмен выросло в три раза. Рассказываем, какие города и страны смогут заменить отдых в Гагре и сколько это будет стоить.

Отдых отменяется?

Туры в Абхазию на лето 2025 года уже успели забронировать 100–120 тысяч человек, рассказали в Ассоциации туроператоров России. Однако на фоне протестов туристы начали массово отказываться от отдыха.

Несколько дней назад оппозиция в Абхазии выступила против ратификации соглашения с РФ об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике. В связи с этим 11 ноября в стране начались протесты, а уже через четыре дня протестующие взяли под контроль правительственный комплекс в Сухуме. После этого участники акций начали требовать отставки президента Аслана Бжании. В свою очередь, Минэкономразвития России и министерство иностранных дел рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в республику. Также туроператоров призвали снизить потери туристов в случае аннуляции путевок.

По данным одной из крупных туркомпаний, объем аннуляций туров по направлению с 15 по 17 ноября вырос в три раза в сравнении с аналогичными днями на прошлой неделе. При этом у отдельных компаний фиксируется до 95% отмен именно на летние месяцы.

В туркомпаниях отметили, что Абхазия предоставила слоты для бронирования еще в сентябре, в то время как большинство топовых отелей в Краснодарском крае до сих пор не открыли продажи на лето 2025 года. Операторы уже заявили о готовности возвращать стоимость туров в Гагру и предлагать альтернативы, например, в Анапу или Геленджик.

Поменять направление

Найти замену Абхазии очень сложно, поскольку эта страна является самым дешевым курортным зарубежным направлением для россиян, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, путешествия в другие государства обходятся российским туристам в два раза дороже.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии Средний чек зарубежных путешествий варьируется от 160 до 350 тысяч рублей за двоих на неделю, включая перелет. Это если рассматривать Египет, Турцию, Эмираты, Таиланд. То есть то, что популярно. Средний чек по Абхазии был 80–100 тысяч рублей на двоих.

По словам эксперта, такой разброс в цене во многом вызван неустойчивостью рубля и затратами на международные перелеты. Горин подчеркнул, что в Абхазии нет работающего аэропорта, поэтому добраться до соседней страны можно только через Сочи, что значительно сокращает расходы на перевозку.

При этом турэксперт добавил, что Абхазия дешевле даже внутренних направлений.

"Мы фиксируем рост цен по внутреннему туризму за год в среднем на 20–30 процентов с учетом ключевой ставки, роста тарифов на перевозки. К тому же у нас в следующем году будет туристический налог. И если Абхазии не будет, то будет меньше доступных путешествий", – объяснил Горин.

Россиянам, которые ищут альтернативу республике на следующий год, эксперт рекомендовал рассмотреть Краснодарский край. Однако он предупредил, что отдых в этом регионе будет дороже на 20%.

Кроме того, отдохнуть российские туристы могут и на побережье Каспийского моря: Горин заметил, что бюджетные предложения можно найти в отелях 2 и 3 звезды.