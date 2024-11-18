РСТ: Кубань может заменить Абхазию российским туристам на следующее лето

Фото: depositphotos/dugwy

Кубань может заменить Абхазию российским туристам на лето 2025 года, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

В настоящий момент от Минэкономразвития и МИД России действует ограничение: туроператорам рекомендовано временно не формировать продукты, связанные с посещением Абхазии, где вспыхнули беспорядки. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. Однако путешественники могут ездить в страну самостоятельно и совершать бронирования на гостиницы через туркомпании.

"В целом доля организованного туризма в пакетных турах у нас: 30% – внутренний, а 70% – выездной туризм. Абхазия традиционно дешевле Краснодарского края на 20–30%. Это связано в том числе с гостиничной базой, с предложениями, которые есть", – добавил Горин.

По его словам, если смотреть ценовой рейтинг, сравнивая с внутренним и выездным туризмом, то Абхазия всегда была между ними. Хотя это другое государство, Россия относится к нему как к выездному туризму.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) В случае ограниченности россияне могут поехать в другие страны либо путешествовать по России, но это будет дороже. Средний чек зарубежных путешествий – от 160 до 350 тысяч рублей в среднем за двоих на неделю, включая перелет. Это если все страны рассматривать: Египет, Турцию, Эмираты, Таиланд.

В выездном туризме на итоговую стоимость сильно влияет цена на авиаперевозки и ослабление или укрепление рубля. В Абхазию можно попасть через Сочи либо на машине, либо поездом, так как аэропорт там закрыт.

В то же время по внутреннему туризму фиксируется рост цен в среднем на 20–30% в год с учетом ключевой ставки, введения туристического налога, роста тарифов на перевозки. При условии недоступности Абхазии будет меньше доступных путешествий. Но если ситуация стабилизируется и ограничения будут отменены, то туроператоры смогут вновь предлагать пакетные туры.





Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Абхазия входит в топ-3–5 стран по зарубежным путешествиям у нас. Надо просто понимать, что в финансовом плане по стоимости альтернатив мало, а если сравнивать с внутренним туризмом, он дороже получается. Средний чек по Абхазии был 80–100 тысяч рублей на двоих.

Кроме того, турэксперт подчеркнул, что отдых на Каспийском море нельзя сравнивать с Абхазией. Если на Каспийском море в отелях уровня 2–3 звезд можно найти такие же бюджетные предложения, как в Абхазии, то предложения 4–5 звезд будут уже дороже. Поэтому надо понимать, что цена отпуска вырастет на 20–30%.

В связи с ограничением на туризм в Абхазии многие россияне отменяют бронирования на летний отдых. Его запланировали более 100 тысяч человек, однако из-за беспорядков в стране происходят массовые возвраты туров.

В одной из крупных туроператорских компаний заявили, что объем отмены туров по направлению значительно превышает стандартные показатели и 15–17 ноября вырос в три раза по сравнению с аналогичными днями неделей ранее.

Оппозиционеры в Абхазии не согласились с ратификацией соглашения с Россией об инвестиционной деятельности российских юрлиц в республике, из-за чего 11 ноября начались протесты, а уже через четыре дня протестующие взяли под свой контроль правительственный комплекс в Сухуме.

Протестующие потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Тот согласился покинуть пост, если оппозиционеры уйдут из правительственного комплекса.