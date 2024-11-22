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22 ноября, 08:30

Туризм

Продажи праздничных туров в Сочи начали активно расти

Продажи праздничных туров в Сочи начали активно расти

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Туристам, планирующим провести новогодние праздники в Сочи, стоит поторопиться с бронью отеля. Продажи праздничных туров сейчас начинают активно расти.

Как сообщают туроператоры, большинство мест будет занято уже за две недели до Нового года. Сейчас уровень бронирований составляет почти 70%. Наибольший спрос отмечен в прибрежном кластере: почти 90% заявок приходится именно на отели этой категории.

Тем временем те, кто планируют провести праздники в горах, из-за дефицита мест могут не переживать. Там доля бронирований составляет порядка 11%.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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