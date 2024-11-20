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20 ноября, 07:15

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В московских отелях почти не осталось мест на время новогодних праздников

В московских отелях почти не осталось мест на время новогодних праздников

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В московских отелях почти не осталось свободных мест на новогодние праздники из-за высокого спроса, который вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. Гости столицы чаще всего бронируют номера на четыре-пять дней и планируют классические экскурсии, такие как посещение Кремля, Третьяковской галереи и ВДНХ.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ожидает, что в новогодние праздники гостиницы и турпакеты воспользуются как минимум 2 миллионами гостей, а Москву посетят не менее 12 миллионов человек. Стоимость путешествий в столицу и другие города выросла на 10–15%.

Цена двухместного номера на новогоднюю ночь в трехзвездочном отеле начинается от 13,5 тысячи рублей, в четырехзвездочном – от 16 тысяч, а в пятизвездочном – от 40 тысяч рублей. Некоторые гостиницы предлагают дополнительные новогодние программы за отдельную плату.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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