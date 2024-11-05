В России упростят порядок перевода пенсионных накоплений

Увеличение выплат затронет пенсионеров, а перевод пенсионных накоплений из Социального фонда России в негосударственный пенсионный фонд станет проще благодаря порталу "Госуслуги".

Ранее для перевода денег требовалось лично посетить офис государственного пенсионного фонда и написать заявление, но теперь эту процедуру можно будет выполнить через смартфон, что сэкономит время граждан.

Независимо от способа размещения с нового года пенсии в России будут повышены, включая работающих пенсионеров, для которых это станет первой индексацией с 2015 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.