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14 ноября, 23:45

Туризм

Москвичам назвали популярные направления для поездок в новогодние каникулы

Москвичам назвали популярные направления для поездок в новогодние каникулы

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В этом году самыми популярными направлениями для новогодних путешествий по России стали Санкт-Петербург, Москва и Казань, а также горнолыжные курорты в Шерегеше и Сочи. Южные побережья также пользуются спросом.

Согласно соцопросам, около 40% москвичей планируют провести новогодние праздники в путешествиях по России. Почти треть будут отдыхать на даче или дома, а 6% собираются отправиться в теплые страны. Среди популярных направлений лидирует Египет, а в тройку лидеров входят Арабские Эмираты, Таиланд и Турция.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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