Певица Елена Любарец посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

В едином пункте отбора на военную службу, который работает в Москве, встречают новые группы контрактников. Их пришла поддержать певица Елена Любарец. Она выступила перед военнослужащими. Певица отметила, что ее впечатлила доброжелательная атмосфера.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова. Прием граждан там ведется каждый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.