Нутрициолог рассказала, как выбрать спелый киви

Спелый киви имеет зелено-коричневую ворсистую кожуру, плотную для неспелых плодов, и слегка мягкую текстуру для созревших, рассказала нутрициолог Элеонора Овчинникова. По ее словам, фрукт должен быть упругим, но не слишком твердым.

Если киви оказалось неспелым, его можно оставить дозревать при комнатной температуре, посоветовала эксперт. Для ускорения процесса она также порекомендовала положить фрукт в бумажный пакет с яблоком или бананом, так как эти фрукты выделяют этилен, который способствует быстрому дозреванию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.