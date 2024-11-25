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25 ноября, 07:50

Общество

Диетолог рассказала, как выбрать вкусную и полезную овощную икру

Диетолог рассказала, как выбрать вкусную и полезную овощную икру

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Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, как выбрать вкусную и полезную овощную икру. По ее словам, следует отдать предпочтение икре в стеклянных банках. Кроме того, у качественного продукта должна быть зернистая консистенция.

Также Разаренова отметила, что у хорошей икры на первом месте в составе будут овощи, затем могут идти растительное масло, соль и специи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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