Диетолог рассказала, как выбрать вкусную и полезную овощную икру

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, как выбрать вкусную и полезную овощную икру. По ее словам, следует отдать предпочтение икре в стеклянных банках. Кроме того, у качественного продукта должна быть зернистая консистенция.

Также Разаренова отметила, что у хорошей икры на первом месте в составе будут овощи, затем могут идти растительное масло, соль и специи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.