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20 ноября, 08:00

Общество

Нутрициолог рассказала, на что обратить внимание при выборе драконьего фрукта

Нутрициолог рассказала, на что обратить внимание при выборе драконьего фрукта

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Драконий фрукт (питахайя) – плод, произрастающий на кактусах, получил свое название благодаря кожуре, покрытой мелкими шипами. Цветы на кактусах распускаются только ночью и увядают утром, а плоды завязываются через 30–50 дней.

Нутрициолог Алла Макарова рассказала, что при выборе фрукта следует обратить внимание на яркий цвет кожуры, отсутствие повреждений и легкую упругость при нажатии.

По словам эксперта, питахайя содержит пребиотики, улучшающие микрофлору организма, и антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений. Фрукт богат железом, фосфором, кальцием, витаминами группы В, С и Е, что делает его полезным для употребления осенью, когда формируется авитаминоз.

Незрелый драконий фрукт может дозреть дома, если оставить его на несколько дней при комнатной температуре. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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