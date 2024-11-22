ЦБ РФ опубликовал ролик с популярными фразами мошенников

Фото: телеграм-канал "Банк России"

Российский Центробанк опубликовал самые популярные фразы мошенников. Видео с популярным мемом "Бу! Испугался?" размещено в телеграм-канале ЦБ.

"Не бойся, я друг, я тебя не обижу, иди сюда, сядь рядом со мной, посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС", – говорит закадровый голос.

В видео также указывается, что нельзя переводить мошенникам деньги на специальный безопасный счет. Лучшим решением будет просто отказаться от разговора с аферистами и бросить трубку без разговора.

Видео вызвало интерес у пользователей, но мнения разделились. Кто-то оценил актуальный мем, но кому-то такое взаимодействие с аудиторией не понравилось.

Ранее в Госдуме предупредили россиян, что среди телефонных мошенников появились молчуны, которые звонят жертвам с неизвестных номеров и молчат, чтобы записать голос абонента.

Схема в том, что если человек что-то ответит в трубку, то его голос смогут подделать при помощи нейросетей. Поэтому в таких случаях не нужно ничего отвечать, отмечают депутаты.

