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30 ноября, 16:30

Общество

Москвичи коптят рыбу прямо на улице у дома

Москвичи коптят рыбу прямо на улице у дома

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, возле подъездной двери дома по Неглинной улице кто-то коптит рыбу в специальном шкафу прямо на улице.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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