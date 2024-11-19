19 ноября, 18:35Общество
Спортивная сумка-боулер стала трендом в 2024 году
Фото: forbes.ru
Спортивная сумка-боулер стала трендом в 2024 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Модные обозреватели назвали ее причудливой. Обычно вместительная сумка используется для похода в спортзал из-за отсутствия в ней карманов, однако в этом сезоне такая вещь появилась и в линейках люксовых брендов.
Сумки-боулеры стали носить дизайнер Симон Порт Жакмю, певица Мадонна, супермодель Джиджи Хадид и блогер Полли Дансит.
Между тем модной заменой джинсам на осень 2024 года стали брюки на шнуровке. Они были актуальны в 2000-х годах, когда среди их поклонниц была светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.
Считается, что брюки с одной штаниной станут новым модным трендом. Все больше дизайнеров включают в свои коллекции штаны, легинсы и юбки на одну ногу.
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