Фото: forbes.ru

Спортивная сумка-боулер стала трендом в 2024 году. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Модные обозреватели назвали ее причудливой. Обычно вместительная сумка используется для похода в спортзал из-за отсутствия в ней карманов, однако в этом сезоне такая вещь появилась и в линейках люксовых брендов.

Сумки-боулеры стали носить дизайнер Симон Порт Жакмю, певица Мадонна, супермодель Джиджи Хадид и блогер Полли Дансит.

Между тем модной заменой джинсам на осень 2024 года стали брюки на шнуровке. Они были актуальны в 2000-х годах, когда среди их поклонниц была светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

Считается, что брюки с одной штаниной станут новым модным трендом. Все больше дизайнеров включают в свои коллекции штаны, легинсы и юбки на одну ногу.

