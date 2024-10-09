Брюки на шнуровке стали модной заменой джинсам осенью этого года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Модной заменой джинсам на осень 2024 года стали брюки на шнуровке. Об этом сообщает французская версия журнала Vogue.

Как уточняет издание, они были актуальны в 2000-х годах, когда среди их поклонниц была светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

В настоящее время такие штаны появились в коллекциях многих известных брендов. Их представили марки Jean Paul Gaultier, Ludovic de Saint Sernin и Acne Studios. Кроме того, в брюках на шнуровке снялась и британская исполнительница Дуа Липа.

Ранее стилист Ольга Воробьева рассказала, какие куртки уже не в моде. К примеру, среди антитрендов дафлкоты – однобортные пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками. Вместо них эксперт посоветовала использовать оверсайз-пальто классических оттенков – черный, бежевый, молочный.

При этом пиджак, свитер и брюки должны быть в гардеробе каждой женщины, считает стилист Мария Шеди. Девушкам с типом телосложения "груша" стилист рекомендовала отдать предпочтение укороченному варианту пиджака, а при прямой фигуре лучше надеть удлиненную модель. Плюс стоит учитывать, что однобортные пиджаки всегда стройнят, а двубортные – полнят.

