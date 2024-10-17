NYP: брюки на одну ногу станут новым трендом

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Брюки с одной штаниной станут новым модным трендом, сообщает New York Post (NYP).

Издание отмечает, что все больше дизайнеров включают в свои коллекции штаны, легинсы и юбки на одну ногу. В их числе такие бренды, как Bottega Veneta, Louis Vuitton, Coperni, Rick Owens, Courrèges, Victoria Beckham.

Модный аналитик Фрида Тордхаг объяснила актуальность таких вещей с трендом на асимметрию. Между тем, по мнению стилиста Джалила Джонсона, это интересный способ разнообразить вечерние образы.

Между тем модной заменой джинсам на осень 2024 года стали брюки на шнуровке. Они были актуальны в 2000-х годах, когда среди их поклонниц была светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

В настоящее время такие штаны появились в коллекциях многих известных брендов. Их представили марки Jean Paul Gaultier, Ludovic de Saint Sernin и Acne Studios. Кроме того, в брюках на шнуровке снялась и британская исполнительница Дуа Липа.