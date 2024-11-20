Школу сомелье запустят в рамках проекта "Московское долголетие"

Школа сомелье открывается для участников проекта "Московское долголетие". Курс, рассчитанный на месяц, будет состоять из четырех занятий. На первом расскажут об истории виноделия и тихих винах, на втором – об игристых, затем – о производстве вин в России и о том, как читать этикетку и выбирать по ней напиток.

Лекторами станут президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко, обладатель сертификата Международной ассоциации сомелье Ксения Ковчина и другие опытные специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.