Свыше 100 тысяч горожан занимаются спортом в рамках "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уже 100 тысяч горожан стали вести активный образ жизни благодаря проекту "Московское долголетие", пишет портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи пожилого возраста могут выбрать себе занятия спортом из множества направлений – от тенниса и футбола до стрельбы из лука и бильярда. Программы адаптированы для людей старшего возраста с учетом их особенностей и состояния здоровья.

Участники проекта всегда могут найти партнера или команду для игры в рамках занятий по футболу, волейболу, теннису и бадминтону, что помогает горожанам найти компанию по душе.

Сами тренировки проводятся профессиональными тренерами и чемпионами, а также мастерами спорта. По их словам, это помогает москвичам не только улучшить физическое, но и ментальное здоровье.

"Тренировки очень полезны для людей старшего возраста, потому что в процессе задействованы важные отделы мозга, развивается мелкая моторика и глазомер", – отметила чемпионка Москвы и России преподаватель проекта "Московское долголетие" Татьяна Львова.

В рамках долголетия работают свыше 130 клубов. В каждом из них проходят турниры и есть все для игры. Узнать график проведения соревнований можно в любом центре московского долголетия.

Так, финал женского турнира по бильярду пройдет 28 ноября в центре "Бабушкинский-2", а 6 декабря станут известны лучшие среди мужчин. Соревнования по настольному теннису пройдут 10 декабря среди женщин и 12 декабря – среди мужчин в центре московского долголетия "Марьина Роща".

Уже около трех тысяч участников "Московского долголетия" посетили занятия в театральных студиях по направлению "Московский театрал". При этом большинство из них не имеют специальной подготовки, так как сюда приходят как учителя и врачи, так и инженеры, военные и представители других профессий. Так горожане старшего поколения учатся выражать эмоции и развивают воображение.

