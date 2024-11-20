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20 ноября, 07:15

Общество

Метеозависимых москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

Метеозависимых москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

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В центре погоды "Фобос" предупредили о сильнейших скачках атмосферного давления. В оставшиеся на неделе дни разброс показаний барометров будет достигать 35 миллиметров ртутного столба. Некоторые синоптики употребляют в таких случаях термин "барическая пила". Как правило, в такие дни метеозависимые люди чувствуют слабость, головные боли.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, кандидат медицинских наук, рекомендует людям с заболеваниями оставаться дома, снизить физическую и эмоциональную нагрузку, провести день спокойно. 

Также по мнению медиков, в эти дни необходимо особенно аккуратно обращаться с лечебными препаратами. При небольшом повышении артериального давления, нужно просто снизить нагрузку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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