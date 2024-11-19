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19 ноября, 18:00

Город

Елку в Парке Горького начали украшать к Новому году

Елку в Парке Горького начали украшать к Новому году

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Елку в Парке Горького начали украшать к Новому году. Вскоре преобразится и вся площадь.

Если вы стали очевидцем какого-либо события, присылайте фото и видео в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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