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18 ноября, 09:45

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Почти 20 тыс жителей САО переехали по программе реновации за последние 6 лет

Почти 20 тыс жителей САО переехали по программе реновации за последние 6 лет

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Почти 20 тысяч жителей Северного административного округа Москвы получили новые квартиры по программе реновации за последние 6 лет. Как рассказали в градостроительном комплексе города, сначала предложения по поводу получения нового жилья были направлены горожанам из семи старых домов по улице Селигерской, в Бескудниковском бульваре, а также на Дмитровском и Коровинском шоссе. Позже количество расселяемых зданий выросло до 85.

Отмечается, что в данный момент программу реновации реализуют в восьми северных районах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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