Роскачество назвало действующие во время распродаж манипулятивные приемы

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Самыми распространенными маркетинговыми приемами, влияющими на поведение покупателей, являются создание срочности посредством таймеров обратного отсчета, а также положительные отзывы других клиентов и реклама от лидеров мнений. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

"Понимание таких техник позволит контролировать свои покупки, ориентируясь только на реальные потребности. Манипулятивные приемы тщательно продуманы и протестированы, поэтому в большинстве случаев заставляют потребителей действовать импульсивно", – подчеркнули специалисты.

Так, ограниченные по времени предложения заставляют человека думать, что он может потерять возможность выгодно купить товар, из-за чего он впоследствии совершает покупку быстро и необдуманно.

С помощью же положительных отзывов других клиентов и рекламы от лидеров мнений продавцу удается формировать у покупателя доверие и уверенность в правильности выбора.

"Продавец добавляет в карточку товара количество продаж, различные рейтинги, чтобы показать, насколько продукт популярный. А реклама от знаменитостей нацелена на тех, кто хочет подражать своим кумирам", – объяснили эксперты.

Другим маркетинговым приемом является искусственный дефицит и лимитированные предложения.

"Принцип дефицита основан на том, что люди склонны покупать то, что скоро может стать недоступным. А ограниченные по количеству товары – проверенный способ побудить к покупке тех, кто хочет иметь что-то уникальное, недоступное всем", – рассказали в пресс-службе.

Также, по словам специалистов, продавцы пытаются влиять на решение покупателей с помощью различных скидок, подарков к заказу и бесплатной доставки.

Чтобы избежать подобных уловок в период распродаж, эксперты рекомендуют составлять списки необходимых покупок заранее.

"Убедитесь, что скидка действительно выгодна, а цена не была искусственного завышена перед распродажей. Не поддавайтесь давлению. Таймеры и фразы вроде "только сегодня" часто являются частью стратегии продавцов", – заключили в Роскачестве.

Ранее маркетолог Светлана Барельчук предупредила, что многие скидки и акции – фальшивые. По ее словам, магазины до сих пор повышают цены на товар за 4–5 недель до распродаж, чтобы дать существенную скидку и в итоге продать товар за обычную цену. Специалист подчеркнула, что торговые точки стимулируют таким образом посетителей охотнее покупать товар и не тратить время на сравнение вариантов и обдумывание.