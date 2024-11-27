Эксперт рассказала, как выбрать кукурузную муку

Кукурузная мука – это не только полезный, но и универсальный продукт для выпечки. Из нее можно приготовить хлеб, лепешки и печенье. Научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Ирина Пешкина рассказала, как выбрать кукурузную муку.

Она отметила, что необходимо оценить внешний вид продукта. Цвет муки зависит от сорта кукурузы, из которой ее приготовили. Чаще всего встречается желтая мука, также она может быть белой. По словам эксперта, важно, чтобы продукт был однородным. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.