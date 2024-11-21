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21 ноября, 14:30

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Московские врачи спасли беременную женщину с редкой патологией

Московские врачи спасли беременную женщину с редкой патологией

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В перинатальном центре при ГКБ № 31 Москвы врачи успешно спасли беременную женщину с редкой патологией – аневризмой артерии, которая угрожала жизни как матери, так и ее нерожденных детей. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Медики два месяца продлевали беременность и ежедневно следили за состоянием женщины. В итоге была проведена сложная операция, врачи смогли выходить близнецов.

Главный внештатный специалист по акушерству Антон Оленев отметил, что это крайне редкое осложнение беременности, в обычной ситуации аневризма подверглась бы хирургическому лечению. Однако в этом случае был сосуд, питавший матку с двумя детьми.

Около месяца дети находились в разных отделениях, где их выхаживали и помогали им наладить питание. К моменту выписки они уже ничем не отличались от детей, родившихся в срок. Отец близнецов Алексей Удодов рассказал, что дети хорошо себя чувствуют, все анализы в норме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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