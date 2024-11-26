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26 ноября, 10:30

Общество

Москвичи поделились кадрами красного рассвета

Москвичи поделились кадрами красного рассвета

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Утро порадовало москвичей красивейшим рассветом, которым можно было любоваться в любом районе столицы. Жители прислали видео с Шереметьевской улицы и из Орехова-Борисова. Восходящее солнце окрасило небо в яркие цвета – желтый, оранжевый и даже красный.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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