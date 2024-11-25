Новости мира: шесть человек погибли в результате стрельбы в мексиканском баре

В Мексике шесть человек погибли в результате стрельбы в баре, еще десять получили ранения. Как сообщили в прокуратуре штата, группа вооруженных людей вошла в заведение в поисках конкретного человека. Однако стрелять начали во всех, кто оказался рядом. Пятеро погибли на месте, еще один умер в больнице. О задержании преступников не сообщается.

Тем временем протестующие дошли до здания грузинского парламента в Тбилиси и установили там палатки. По пути они устроили драку с полицейскими, которые пытались преградить им путь. Демонстранты не согласны с результатами прошедших выборов и намерены оставаться у стен парламента до заседания депутатов, которое должно пройти 25 ноября.

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