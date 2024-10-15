Стилист Тоторина: волосы в осенне-зимний период нужно увлажнять

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Наступило холодное время года, когда люди начали надевать головные уборы. Чтобы в осенне-зимний период волосы всегда оставались ухоженными и аккуратными, необходимо увлажнять их, рассказала стилист Галина Тоторина в беседе с "Радио 1".

По словам специалиста, в этих целях необходимо использовать маски и кондиционеры. Кроме того, стилист рекомендовала не забывать об антистатике. Его применение поможет избежать электризации волос. Также эксперт назвала полезным средством во время холодов термозащиту.

При этом шапки переносят различные загрязнения на волосы, подтвердила Тоторина. Тем не менее их еженедельная стирка поспособствует снижению электризации волос и позволит сохранить прическу ухоженной, отметила она.

Вместе с тем сохранить объем волос реально, несмотря на головные уборы, указала стилист.

"Если у вас каре, средняя длина либо стрижка с удлиненной челкой, перекиньте пробор в противоположную сторону от того, как вы носите, и после этого натягивайте шапку. Волосы привыкнут лежать в неестественном для себя положении, а потом, когда вы снимете шапку и сделаете легкий массаж, лягут обратно, имея хороший объем. Если вы обладаете длинными волосами, то стоит максимально высоко сделать куличку, закрутить жгут и убрать все под шапку. Потом снять и сделать массаж. Будет не просто объем, но и красивые волны", – раскрыла несколько приемов специалист.

Тоторина также посоветовала пользоваться лаком несильной фиксации, солевым спреем, сухой пудрой или сухим шампунем. По словам эксперта, эти средства могут помочь сохранить объем волос после мытья.

В заключение стилист развеяла миф о том, что сухой шампунь и пудра могут впитаться в кожу головы и оказать таким образом негативное влияние на мозговую деятельность.

Ранее имиджмейкер и наставник стилистов Эльвира Янковская рассказала, что осенью 2024 года в тренде будут замшевые сапоги в бохо-стиле, грубые ботинки, сапоги-трубы и туфли "Мэри Джейн". По ее словам, в этом сезоне все довольно консервативно и среди прошлогодних пар можно обнаружить вполне модные варианты на нынешнюю осень.