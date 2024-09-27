Нейл-стилист Новикова назвала самые трендовые варианты маникюра осенью 2024 года

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Маникюр "кошачий глаз" и градиентный дизайн с плавным переходом ярких оттенков в черный будут популярны этой осенью, рассказала Москве 24 нейл-стилист Оксана Новикова.

По ее словам, в тренде – сложные пудровые оттенки маникюра, темные глубокие цвета под матовым покрытием.

"Не обойдется и без осенней атрибутики, но такие акценты будут очень деликатными. Например, изображение осенних листьев под вуалью "молочного" геля. Или миниатюрные объемные ягоды на нюдовом покрытии", – пояснила эксперт.

Непосредственно нюдовый маникюр, который популярен всегда, в этом сезоне модно делать не просто с полупрозрачным покрытием, а с прорисованными еле заметными лунками, а иногда и "улыбкой" френча. Такой вариант маникюра универсален и подойдет под любой наряд, отметила нейл-стилист.



Оксана Новикова нейл-стилист Популярными будут и градиенты, выполненные в ярких красных, оранжевых, желтых, фисташковых оттенках, плавно переходящих в черный. На длинных полупрозрачных ногтях прекрасно будет смотреться дизайн "кошачий глаз" винного, красного, оранжевого, желтого цветов.

Также вариант – френч, который популярен в любое время года. Но именно этой осенью в моде не классический вариант, а дизайн с использованием глубоких сложных цветов. При этом ногтевое ложе может быть оформлено в молочных и холодных оттенках, отметила Новикова.

Дополнят дизайн ногтей и объемные капли, мазки, имитирующие металл. Также в моде – объемные полупрозрачные элементы в виде цветов, заключила эксперт.

Ранее инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля посоветовала отказаться перед походом к мастеру от использования масла, крема, любого питательного или увлажняющего средства для рук и ногтей. Лишние жир и влага на коже – прямые причины плохого сцепления искусственного материала с натуральной ногтевой пластиной.