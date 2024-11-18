В Видном врачи помогли женщине с осложненной беременностью родить седьмого ребенка

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В Видновском перинатальном центре врачи помогли 39-летней женщине с осложненной беременностью родить седьмого ребенка, передает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Роженица поступила в перинатальный центр с предлежанием плаценты. Подобная патология может не позволить родить ребенка естественным путем, так как плацента прикрепляется к внутренней поверхности матки недалеко от выхода в родовые пути.

"У пациентки было пять естественных родов. Шестой ребенок появился на свет в результате экстренного кесарева сечения из-за поперечного положения плода. Седьмой родился тоже в результате кесарева сечения на сроке 37 недель", – поделилась акушер-гинеколог Марина Махмутова.

Врач отметила, что новорожденная девочка здорова, ее вес составляет 3 070 граммов, а рост – 51 сантиметр. На данный момент мама и младенец чувствуют себя хорошо и выписаны домой.

Махмутова заключила, что роды с врастанием в несостоятельный рубец на матке являются специализацией центра, пациенток с подобной патологией принимают в больнице со всей Московской области.

Ранее девочка с тяжелым пороком сердца родилась в Московском областном перинатальном центре. Патология мешала поступлению крови в легкие, что создавало угрозу для жизни ребенка. Тогда пациентку направили на экстренную операцию в Детский клинический центр имени Рошаля, где врачам удалось спасти ее.

В настоящий момент ребенка уже выписали из больницы. Эта кардиохирургическая операция стала в центре первой из тех, что проводится эндоваскулярным методом.