26 ноября, 06:42Общество
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 26 ноября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 26 ноября. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Синоптики сообщают, что температура на текущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, останется в пределах от минус 4 до 1 градуса.
Но уже в четверг, 28-го числа, на погоду окажет влияние циклон с Атлантики, из-за чего пойдет небольшой снег. При этом температура воздуха не изменится. 29 ноября ожидаются дождь и мокрый снег.
"Утро": 1 градус тепла ожидается в Москве днем 26 ноября