Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 26 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в столице во вторник, 26 ноября. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 1 до 1 градуса, по области – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Синоптики сообщают, что температура на текущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, останется в пределах от минус 4 до 1 градуса.

Но уже в четверг, 28-го числа, на погоду окажет влияние циклон с Атлантики, из-за чего пойдет небольшой снег. При этом температура воздуха не изменится. 29 ноября ожидаются дождь и мокрый снег.

