Врач Соломатина назвала главную опасность некачественных грецких орехов

На московских ярмарках выходного дня начался сезон грецких орехов: они богаты витаминами и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, напоминают врачи. Расскажем, где искать точки продаж и как выбрать качественную продукцию.

Где купить?

Фото: 123 RF/weyo

На московских ярмарках выходного дня наступил сезон российских грецких орехов. На столичных прилавках можно найти плоды из южных регионов страны: Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Ставрополья. В этом году российские фермеры представили сорта "аврора", "великан", "миндальный" и "десертный".

Найти продукцию можно на более чем 50 ярмарочных площадках в 11 округах города. Они расположены недалеко от жилых кварталов, станций метро и остановок общественного транспорта и открыты с пятницы по воскресенье. Точные адреса доступны на сайте проекта.

Уточняется, что с 20 сентября ярмарки выходного дня перешли на зимний график: теперь они доступны для посещения с 08:00 до 20:00.

Как выбрать?

Фото: 123 RF/yilmazsavaskandag

Грецкие орехи – кладезь полезных элементов, заметила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог Елена Соломатина. Например, плод содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которыми может похвастаться далеко не каждый орех. Кроме того, фосфор, йод и калий в составе помогают сделать кости крепче, нормализовать работу нервной системы и сердца, а также снизить давление.



Елена Соломатина врач-диетолог Также в них есть фолиевая кислота, которая нужна, чтобы хорошо соображать. Орех прекрасно предохраняет от атеросклероза и помогает в работе щитовидной железы.

Кроме того, в грецких орехах содержится медь, которая укрепляет сосуды, предотвращает раннюю седину. А за счет большого содержания витаминной группы В улучшаются память и внимание.

Однако специалист предупредила, что при переедании орехи могут навредить организму. Помимо того что продукт по калорийности схож со сливочным маслом или шоколадом, он также может вызвать вздутие.

"Этот продукт достаточно жирный, и чтобы он хорошо усвоился, организму придется потрудиться. Большое количество орехов может не очень хорошо перевариться, поэтому их лучше предварительно замачивать. Кроме того, орехи – это сильный аллерген. Поэтому тут тоже нужно быть достаточно внимательным", – объяснила Соломатина, добавив, что оптимальная норма – около трех штук в день.

Помимо этого, врач подчеркнула, что несвежие грецкие орехи могут вызвать в организме воспаление и навредить клеткам.



Елена Соломатина врач-диетолог Это плоды с разными темными пятнышками. И там появляется афлотоксин, который негативно воздействует на печень.

Определить испорченный плод можно по звуку, заметила специалист. Если при тряске ядро болтается, – вероятно, орех уже высох и непригоден. При вскрытии он будет темным, сморщенным и горьким. Все это говорит о том, что польза ореха уже исчезла, остался только вред.

Врач также заметила, что при покупке уже очищенных орехов гораздо проще определить их свежесть: ядра должны быть золотистого цвета, а запах – без горечи и сырости. Однако такой вариант нужно съедать как можно скорее.

Хранить же орехи лучше в стеклянных банках, заключила эксперт.