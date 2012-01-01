Экономист Балынин: маркетплейсы часто завышают цены на продукты питания

Онлайн-шопинг заменил многим россиянам обычные магазины, ведь приобрести любые товары можно всего в пару кликов. Однако нередко продавцы на маркетплейсах применяют разные уловки и завышают цены. Вместе с экспертом разбираемся, где лучше всего совершать покупки.

Продукты

Маркетплейсы, в отличие от обычных магазинов, часто завышают цены на продукты питания. Об этом Москву 24 предупредил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.



Игорь Балынин экономист Как правило, в обычных магазинах цены на развесные товары указаны за один килограмм, а на маркетплейсах – за 500 граммов. И этот факт указан небольшим шрифтом. То есть, например, в онлайн-магазине сначала пишут цену жирным шрифтом, а потом ниже, мелким, объем. При этом чаще всего люди воспринимают указанную цену как за килограмм.

Кроме того, на онлайн-площадках нередко продаются изделия с истекающим сроком годности. Несмотря на то что покупатель вряд ли получит просроченный заказ, 85–90% от его допустимого времени хранения уже пройдут, добавил специалист.

По его словам, в таком формате допустимо приобретать только продукты длительного хранения. Притом лучше всего, если они будут от уже полюбившегося, проверенного бренда.

Предметы быта

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Стоимость мелких приборов для дома, включая кухонные принадлежности и прочие аксессуары, часто ниже в офлайн-магазинах. Однако на маркетплейсах удобно отслеживать появление новинок, считает эксперт.

"Поэтому сначала нужно посетить сайт маркетплейса, получить информацию о функциональности товара и составить список из тех пунктов, что пригодились бы дома, а уже затем обратиться за ним в офлайн", – объяснил он.

В случаях, когда речь идет о дорогостоящей технике, большой разницы в ценах нет. Поэтому целесообразнее сопоставлять предложения на онлайн- и офлайн-площадках, указывает специалист. Притом, если цена в интернете ниже, рекомендуется отдавать предпочтение официальным представителям брендов и крупным магазинам.

"Заказывайте доставку не на дом, а в пункт выдачи и производите распаковку товара там же, под камерой. Так при повреждении или явном браке значительно проще будет доказать соответствующий факт и вернуть деньги", – посоветовал экономист.

Одежда и обувь

Более выгодные предложения на одежду и обувь чаще представлены на онлайн-площадках. Кроме того, их стоимость очень динамична, подчеркнул экономист.



Игорь Балынин экономист Одно из важных правил покупок на маркетплейсе – это отслеживание цены в течение одной-двух недель. Поэтому спешить с выбором не стоит.

Также важно помнить, что один и тот же товар часто продают десятки или сотни продавцов, цены у них могут отличаться, заключил эксперт.