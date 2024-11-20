В ГД предложили штрафовать компании за отказ соискателям из-за рекомендаций тарологов

Фото: 123RF/oksimag

Компании, которые будут прибегать к услугам штатного таролога во время собеседования с кандидатом на должность, надо штрафовать до пяти миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По словам парламентария, представленный им ранее законопроект предусматривает штрафы для юрлиц в том случае, если отказ соискателю в работе был сделан на основе расклада Таро. Если это будет доказано, то на компанию могут наложить штраф в размере от 1 до 5 миллионов рублей. При этом максимальный размер наказания предусмотрен за повторное нарушение.

Депутат предложил соискателям приходить на собеседования с диктофонами, чтобы фиксировать нарушение. Кроме того, россияне смогут обратиться в полицию, трудовую инспекцию и прокуратуру.

Гадание на Таро при приеме на работу Свинцов назвал "бесовщиной", а также ущемлением прав граждан, которые якобы не подходят "магически" на должность.

Законопроект о штрафах может быть рассмотрен в Госдуме уже в декабре.

Ранее москвич Артем Григанов, несмотря на успешное прохождение онлайн-собеседования и тестового задания, получил отказ в трудоустройстве из-за рекомендаций таролога. С его слов, он был крайне удивлен обратной связи компании, которая показалась ему серьезной.

В ответном сообщении молодой человек написал, что его таролог тоже сделал расклад и даже навел порчу на фирму.