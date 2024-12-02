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02 декабря, 07:30

Общество

Режим "пятидневка" может появиться в российских детских садах

Режим "пятидневка" может появиться в российских детских садах

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Режим "пятидневка" может появиться в российских детских садах. Он предполагает, что у родителей появится возможность передавать своих детей воспитателям на всю рабочую неделю.

Предполагается, что такой формат детского сада в первую очередь будет актуален семьям, где родители работают вахтовым методом. Само предложение появилось на парламентских слушаниях, где обсуждали стратегию государственной молодежной политики до 2030 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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