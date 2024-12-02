Режим "пятидневка" может появиться в российских детских садах. Он предполагает, что у родителей появится возможность передавать своих детей воспитателям на всю рабочую неделю.

Предполагается, что такой формат детского сада в первую очередь будет актуален семьям, где родители работают вахтовым методом. Само предложение появилось на парламентских слушаниях, где обсуждали стратегию государственной молодежной политики до 2030 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.