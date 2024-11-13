ВОЗ заявила о росте нагрузки на школьников и снижении поддержки в семье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили рост нагрузки на школьников и снижение их поддержки в семье. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Европейского регионального бюро (ЕРБ) организации, передает ТАСС.

Исследование охватило 280 тысяч школьников в возрасте 11, 13 и 15 лет из 44 стран Европы, Центральной Азии и Канады.

Как показали результаты исследования, лишь 67% детей ощущают сильную поддержку в семье. Эксперты назвали это серьезным спадом по сравнению с результатами исследования 2018 года, когда показатель составил 73%.

Кроме того, согласно полученным данным, нагрузка в школе резко возросла, особенно для девочек. Они же в меньшей степени могут говорить с любым из родителей на волнующие их темы.

Все это отражается на психическом и физическом здоровье подростков. Аналитики отметили особую уязвимость старшей возрастной группы и детей из менее благополучных семей.

Как считают эксперты организации, необходимо устранить академическое давление и бороться с ростом уровня стресса путем системных подходов. Также следует обеспечить равный доступ к внеклассным мероприятиям, ресурсам психического здоровья и медицинским услугам.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала максимально допустимое количество кружков для школьника. Младшим допустимо проводить на дополнительных занятиях до четырех часов в неделю, а старшим – до шести.

По словам психолога, чтобы определить оптимальное количество дополнительных занятий, нужно учесть возраст детей, их нагрузку в школе, предпочтения и количество свободного времени. При этом важно, чтобы школьник сам выбрал себе занятие по душе.

